広島市の松井市長は、原爆養護ホームの「舟入むつみ園」を慰問しました。毎年原爆の日を前に行っているもので、施設で暮らす被爆者を前に、核兵器や戦争のない世界を大事にする気持ちを若い世代に伝えていくことが大切と話しました。合わせて5つの施設を訪問する予定です。【2026年6月15日 放送】