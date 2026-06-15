6月21日の父の日を前に、プレゼントにバラを贈る習慣をPRしようと、県内のバラの生産者が横田知事に花束を贈りました。■広島県横田 美香 知事「ありがとうございます。」知事へのバラのプレゼントは、「父の日」にあわせて毎年行われています。バラを贈る習慣を広めるとともに、生産者の支援につなげることが狙いです。■県花卉園芸農業協同組合 バラ部会則貞 幸夫 部会長「母の日はカーネーション、という決