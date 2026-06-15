けさ日本を熱狂の渦に巻き込んだサッカー、FIFAワールドカップ。グループステージ初戦、FIFAランク18位の日本は8位の強豪・オランダと対戦。スタジアムには、およそ7万人のサポーターが駆けつけました。熱戦から一夜明けたオランダ・アムステルダムには城島記者がいます。オランダの反応はどうですか？オランダの新聞も一面でワールドカップを扱っているものの、残念ながら日本対オランダ戦は印刷が間に合わなかったようで、詳しく