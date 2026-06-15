ハロー！プロジェクトの9人組グループ「ロージークロニクル」が15日に公式Xを更新。メンバーのバースデーショットが話題を呼んでいる。「#上村麗菜 です」と書き出して「本日6.15で17歳になりました」と報告。メンバーの上村麗菜がこの日、誕生日を迎えた事を明かした。「これからも応援よろしくお願いします」とコメント。「17歳たのしみます」と添えた。ファンからは「世界一大好き」「れなちゃんお誕生日おめでとう」「