なにわ男子の高橋恭平が15日、都内で行われた映画『山口くんはワルくない』（公開中）浴衣で大集合！夏の青春先取り舞台あいさつに登壇した。この日は、高橋ひかる（※高＝はしごだか）、岩瀬洋志、上坂樹里、上原あまね、守屋健太郎監督らと劇中で着用した浴衣で参加。さらに、夏らしい“胸キュン”シチュエーションを披露しあった。【写真】夏祭りで…高橋恭平の胸キュン回答それぞれが1きゅん（1pt）となる手持ちのハートバ