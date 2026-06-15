大敗という厳しい形でワールドカップをスタートしたチュニジア代表。チームを指揮するサブリ・ラムシ監督は危機感を募らせている。フランスメディア『レキップ』が伝えている。FIFAワールドカップ2026・グループF第1節が14日に行われ、チュニジア代表はスウェーデン代表と対戦し、1−5の惨敗を喫した。3大会連続通算7度目のW杯出場となるチュニジア。アフリカ予選では対戦相手のレベルはあるものの、全10試合を無失点に終え