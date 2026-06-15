ボートレース江戸川の「スカパー！・JLC杯ルーキーシリーズ第13戦」は15日に準優勝戦2番勝負が終了。16日、最終日の12Rで行われる優勝戦出場メンバーが出そろった。5日目は5Rから安定板を使用。水面コンディションが悪くなった7R以降は周回も2周に短縮された。広瀬凜（23＝滋賀）は準優勝戦12Rで5コースから捲り差して好位に浮上。2マークはターンが少し流れてしまったが、2番手を走る西川拓利と接戦に持ち込むと、最終2マー