なにわ男子の高橋恭平が１５日、都内で主演映画「山口くんはワルくない」（守屋健太郎監督）の舞台あいさつに共演の郄橋ひかる、岩瀬洋志らと登壇した。平凡な女子高生・皐（郄橋ひかる）と、転校生のコワモテ関西弁男子・山口くん（高橋恭平）が織りなす恋の行方を描く青春ラブコメストーリー。高橋恭平は、涼やかなグレーの浴衣姿で会場を魅了。本作を「初めて座長で最年長という立場を務めた作品でもあり、い