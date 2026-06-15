帝京大の岡ノ谷一夫特任教授（山階鳥類研究所提供）山階鳥類研究所（千葉県我孫子市）は15日、鳥類の研究や保護に功績のあった人や団体に贈る山階芳麿賞を帝京大の岡ノ谷一夫特任教授（66）に授与すると発表した。日本で昔から飼育されてきた小鳥ジュウシマツの複雑なさえずりがつくられる仕組みを明らかにした。ジュウシマツの原種はアジア南部に分布する野鳥コシジロキンパラで、さえずりは比較的単純だが、ジュウシマツの歌