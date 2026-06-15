【あすの天気】あす（火）は、高気圧に覆われてだいたい晴れるところが多いでしょう。梅雨前線から近く、湿った空気の影響を受けやすい九州や四国は、太平洋側を中心に雨が降る見込みです。九州では朝から、四国では昼頃から雨が降り始めるでしょう。【CGで見る】あすは九州や四国で雨の可能性も全国晴れ多く【あすの気温】あすの各地の予想最高気温は、札幌：25℃釧路：16℃青森：24℃盛岡：29℃仙台：27℃新潟：27