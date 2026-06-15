大分県別府市で２０２２年６月、男子大学生２人が車にはねられて死傷したひき逃げ事件で、県警は１５日、殺人容疑などで指名手配されている八田與一（よいち）容疑者（２９）の全身とサングラス姿の写真２枚を新たに公開した。２枚を掲載したチラシを各地の街頭で配布するなどし、情報提供を呼びかける。県警によると、全身写真は２１歳、サングラス姿は２２歳の時に撮影したという。八田容疑者は２２年６月２９日夜、別府市