１４日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」に女優の穂志もえかが出演。占い師の彌彌告（みみこ）さんが穂志を占った。彌彌告さんは占い結果から「全体的に見る限り、恋愛だけが穂志さんに対するウィークポイント（弱点）になっていて」と切り込んだ。すると穂志は「え…どうしたらいい？」と困惑。「私、結婚したいんですけど…結婚できそうですか？ていうかなんだろうパートナーが欲しい、安心して仕