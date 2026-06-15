お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）が15日に更新されたYouTubeチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】」に出演し、母校がなくなってしまうことへの本音をぶっちゃける場面があった。「母校がなくなったら、さびしい?」というテーマになると、カズレーザーは「兄貴と連絡取り合ってたときに“そういえば、中学なくなるらしいよ”って言われて。“へえ〜”で終わり。なんで悲しいのかマジで分か