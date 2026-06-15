レアル・マドリードは15日、チェルシーからスペイン代表DFマルク・ククレジャを完全移籍で獲得したことを発表した。契約期間は2032年6月30日までの6年となる。現在27歳のククレジャはバルセロナの下部組織育ちの左サイドバック。エイバル、ヘタフェと国内クラブで台頭後はブライトンを経て2022年からチェルシーへ完全移籍。対人能力と推進力を武器に左サイドのスペシャリストとして活躍。ここまで公式戦163試合9ゴール13アシス