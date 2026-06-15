「NISAは絶対やったほうがいい」と勧められ、毎月2万円ずつ積み立てを始めたものの、1年後に資産状況を見ると1万円マイナスになっていた……このような状況になると、「やっぱり投資なんてやらないほうが良かったのでは？」「もうやめるべき？」と不安になる人もいるでしょう。 特に、SNSなどでは「NISAで資産が増えた」という声が目立つため、自分だけ損しているように感じてしまうこともあります。本記事では、NISAの基本