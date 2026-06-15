【モデルプレス＝2026/06/15】なにわ男子の高橋恭平が15日、都内で行われた主演映画『山口くんはワルくない』（公開中）舞台挨拶に、共演の高橋ひかる（※「高」は正式には「はしごだか」）、岩瀬洋志、上坂樹里、上原あまね、守屋健太郎監督とともに登壇。イベントでは「今年の夏にやりたいこと」をテーマにトークを展開した。【写真】高橋恭平、共演者と舞台上でイチャイチャ◆高橋恭平、日焼け止め＆日傘デビュー恭平は「夏は本