ＦＩＦＡワールドカップ２０２６。日本の初戦は、アメリカ・テキサス州のダラススタジアムで日本時間のきょう早朝行われました。県内の飲食店には多くのサポーターが集まり、富山から熱い声援を送りました。ＫＮＢからは中久木キャスターが現地で取材しました。サッカー日本代表はきょう、オランダとの初戦に臨みました。試合が行われたのは、きょうの午前５時。長岡記者「マルートの中にある