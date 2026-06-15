All About ニュース編集部では、2026年6月3日の期間、全国20〜70代の男女300人を対象に、俳優に関するアンケートを実施しました。その中から、もっと身長が高いように感じる「50代男性俳優」ランキングの結果をご紹介します。【9位までの全ランキング結果を見る】2位：ムロツヨシ／34票コミカルなキャラクターと豊かな表現力で、作品の中心を担うことが多いムロツヨシさん。実際の身長は168cmですが、舞台やドラマで見せる抜群の存