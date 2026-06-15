発光エンブレム採用の最新フレンチワゴンステランティス ジャパンは2026年6月11日、プジョーのCセグメントステーションワゴン「308 SW」をベースとした限定車「308 SW GT HYBRID（308 SW GTハイブリッド）」を発売しました。308シリーズは、2025年8月に欧州で改良新型が先行発表されており、今回日本に導入された308 SW GT HYBRIDは、その最新デザインを受け継いだモデルです。【画像】超カッコイイ！ これが1リッターで「20km