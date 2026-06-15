日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneゲーム／アプリ数の集計を基に作成した「App Store iPhoneチャート」※。最新調査（2026年6月8日〜14日）では、無料アプリが対象の「App Store 無料 iPhone アプリチャート」1位に、『DAZN(ダゾーン)スポーツをライブ中継』が10位圏外からランクインした。【ランキング表】App Store 無料 iPhone アプリチャートTOP10◆『FIFA ワールドカップ 2026』北中米大会の全試合をライ