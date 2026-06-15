俳優の上坂樹里が15日、都内で行われた高橋恭平（なにわ男子）主演映画『山口くんはワルくない』（公開中）浴衣で大集合！夏の青春先取り舞台あいさつに登壇。キャスト一同が劇中でも披露している浴衣姿で登場した。【集合ショット】華やか！浴衣で登場した高橋恭平＆高橋ひかる＆岩瀬洋志ら原作は累計210万部を突破した斉木優氏による少女コミック『山口くんはワルくない』（講談社『別冊フレンド』連載）。恋に夢見るヒロイ