15日の参議院決算委員会において、立憲民主党の岸真紀子議員が、会計検査院の報告を踏まえてマイナポイント事業をめぐる多額の支出や運用の実態について政府側を追及した。岸氏は、事務局の外注問題や広報経費の妥当性、さらにはポイント付与後のカード自主返納といった課題について、総務省および林芳正総務大臣の見解をただした。【映像】「あまりに中抜き…」追及の瞬間（実際の様子）岸氏はまず、マイナポイント事業におけ