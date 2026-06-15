グラビアアイドル大空愛（27）が15日、インスタグラムを更新。活動休止を発表した。大空は「いつも応援してくださっている皆さまへ」と書き出し、「突然のお知らせになってしまい申し訳ありません。しばらくの間、体調を整えるため活動をお休みさせていただくことになりました」と報告した。そして「最近SNSの更新もなかなかできず、心配をおかけしてしまった方もいらっしゃると思います。本当にごめんなさい」と謝罪した。続けて