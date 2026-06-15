秋田朝日放送 秋田市の沼谷市長は外旭川のまちづくり事業について、提案の有益性を見極めるための精査に時間がかかる見通しを示しました。 沼谷秋田市長は、外旭川のまちづくりについて実施の可否に時間を要するとの見解を示しました。 事業パートナーのイオンタウンの提案は卸売市場や物流施設など６つのエリアで構成されています。 このうち、子育て・体験型複合施設について、沼谷秋田市長はイオンタ