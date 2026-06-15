秋田朝日放送 子どもたちが様々な職業を体験するイベントが開かれ、消防士やアナウンサー体験などを通じて楽しみながら仕事を学びました。 １４日秋田市で開かれた「こどもシゴト博」。 子どもたちが消防隊の服装に着替えて、実際に出動する際のアナウンスや、消火に使うホースの重さを確かめました。 地元の就職率を高めようと明治安田が全国で開いていて、秋田県内の金融機関や消防など２４の企業や団