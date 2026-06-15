秋田朝日放送 秋田県の鈴木知事は、クマの生態について調査を行う専門組織を来年４月の立ち上げに向けて準備を進めていることを明らかにしました。 県議会では、クマの行動圏の分析と出没抑止策が急がれる中で、県はどういった研究を今後行っていくのかと質問が出ました。 鈴木知事は捕獲したクマの歯や胎盤から年齢や出産した回数、将来の個体群の数を分析したり、ＧＰＳを活用して行動を追跡したりする専門の研究機関