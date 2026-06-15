秋田朝日放送 聴覚障がい者によるデフサッカーの話題です。男子日本代表候補の選手たちがにかほ市で合宿を開いていて、１３日地元の小学生と交流しました。 デフサッカー日本代表候補の選手２８人は８月に韓国で開かれるアジア予選に向けて１０日からにかほ市で合宿を開いています。 そこに、地元の小学生５０人が集まり交流会が開かれました。 まずは伝言ゲーム。子どもたちはある「お題」を喋ら