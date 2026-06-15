チェルシーは15日、DFマルク・ククレジャがレアル・マドリーへ完全移籍することを発表した。同選手は同日にスペイン代表の北中米ワールドカップ初戦・カーボベルデ代表戦を控えている。ククレジャは2022-23シーズンにブライトンからチェルシーへ移籍。公式戦163試合9得点13アシストを記録し、UEFAヨーロッパカンファレンスリーグやクラブW杯優勝などに貢献した。R・マドリーによれば2032年6月30日までの長期契約となっている