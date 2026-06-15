巨人の4年目の内野手・門脇誠選手がとある“出会い”について思いを明かしました。2022年に創価大からドラフト4位で入団した門脇選手は、「鉄壁の守備」を持ち味に、ルーキーイヤーからレギュラーとして活躍。期待を受けて、2年目には背番号35から「5」に変更されました。しかし、3年目以降は出場機会が減少。「悔しいですね。自分より若い選手も出ていますし、なんとかそこに割って入りたいという思いを持っています」と、もがき