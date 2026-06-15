日本のワールドカップ初戦は、手に汗握る熱戦となりました。地元ゆかりの選手の活躍もあり、強豪オランダ相手に劇的ドロー。貴重な「勝ち点1」に福岡の街も沸きました。 アメリカ・ダラスで行われたFIFAワールドカップ2026、日本の初戦。強豪、オランダを相手に2度のリードを奪われながらも、値千金のゴールで劇的ドローとなりました。この展開に福岡でも、早朝の試合にもかかわらず、集ま