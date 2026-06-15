名古屋市北区の老人ホームで入居者の92歳の女性に暴行を加えたとして、70歳の職員の男が逮捕されました。逮捕されたのは、北区の介護職員・田中明男容疑者(70)です。警察によりますと、田中容疑者は14日午後9時過ぎ、勤務する北区内の老人ホームで、入居者の女性(92)の顔や腹などを複数回殴ったり蹴ったりする暴行を加えた疑いが持たれています。女性の親族が面会に訪れた際、女性のあごなどにあざがあること