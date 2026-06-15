能登半島地震で被災した氷見市の酒蔵で先週金曜日、新酒のお披露目が行われました。仕込みに使われたのは、氷見市の固有種のサクラから採取された酵母です。水や米だけでなく、酵母まで「オール氷見」にこだわった新酒。そこに込められた復興への思いを取材しました。森本記者「こちらが髙澤酒造場の新酒『ＡＫＥＢＯＮＯＳＵＮＲＩＳＥ』です。ラベルには美しい氷見の日の出が描かれています」氷見市唯一の酒蔵「&#