乳がんを公表した演歌歌手の石原詢子（58）が、15日に自身のブログを更新。入院していることを公表した。石原は「喉の腫れと湿疹と発熱これらが発症して救急で診て頂いて先週末から入院してます。湿疹が帯状疱疹では？と言う疑いがありましたが、今朝の検査で陰性と結果が出て先ほどクリーンルームから一般のお部屋に移動しました」と報告した。続けて「良かったぁ‥ホッとしてます熱の方は一時、39度近くまで上がりましたが