Janet Jackson（ジャネット・ジャクソン）とBE:FIRST（ビーファースト）によるコラボレーション楽曲「Janet Jackson ＆ BE:FIRST 'Doesn’t Really Matter（Remix）'」が、2026年6月12日（金）に公開された。同曲は、2000年にリリースされ、Billboard Hot 100で全米1位を獲得したJanet Jacksonの代表曲「Doesn’t Really Matter」を、BE:FIRSTとともに再解釈したリミックス曲。今回のコラボレーションは、Janet Jacksonチームから