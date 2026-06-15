霧島市を拠点に活動する女子ハンドボールチーム、「ブルーサクヤ鹿児島」の川島芽依選手、宝田希緒選手、高来葵美選手にお越しいただきました。国内最高峰のハンドボールリーグ「リーグH」のプレーオフ決勝から振り返ってみたいと思います。ハンドボール「リーグH」のプレーオフが行われたのは東京の国立代々木競技場。試合開始2時間前から長い行列ができていま