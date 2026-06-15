来年度の公立学校の教員採用試験が14日、始まりました。成り手不足が課題となる中、県教育委員会は、シュノーケリングや海外旅行など、仕事とプライベートを両立する教員の姿を紹介する「ライフキャリア図鑑」を公開し、教職の魅力を発信しています。来年度の公立学校の教員採用試験は、鹿児島市内4つの高校などで1次試験が行われました。530人程度の採用予定者数に対し、今年度より31人多い1116人が受験しました