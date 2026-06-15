12日に種子島宇宙センターからH3ロケットの6号機が打ち上げられたばかりですが、早くも次のロケットの打ち上げが決まりました。JAXAは今年2月に打ち上げ予定だったH3ロケット9号機を、8月7日に打ち上げると発表しました。H3ロケット9号機は当初、今年2月に打ち上げられる予定でしたが、去年12月の8号機失敗を受けて延期となっていました。その後、原因究明や対策が進められ、今月12日には失敗後初めてなった6号機の打ち