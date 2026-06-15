今月に開業した名古屋市立大学病院の「救急災害医療センター」で15日、ヘリコプターの離着陸訓練が行われました。訓練は、瑞穂区の名市大病院・救急災害医療センターに新たに設置されたヘリポートを使って行われました。病院スタッフや名古屋市の消防隊員ら合わせて30人ほどが参加し、消防ヘリコプターの離着陸訓練のあと、傷病者を別の病院へ搬送する場合と受け入れる場合、それぞれの手順を