15日、英ロンドンの首相官邸で記者会見するスターマー首相（共同）【ロンドン共同】英国のスターマー首相は15日、首相官邸で記者会見し、16歳未満を対象に交流サイト（SNS）の利用を禁止する方針を発表した。「子どもの安全と幸福について妥協するつもりはない」と述べた。12月までに関連法案の議会通過を目指し、2027年春の施行を見込んでいる。子どものSNS利用禁止を巡っては、オーストラリアが昨年12月、世界で初めて国家レ