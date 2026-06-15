なにわ男子の高橋恭平が15日、都内で主演映画「山口くんはワルくない」（監督守屋健太郎）浴衣で大集合！夏の青春先取り舞台あいさつに出席した。夏が近づく中、今年の夏に何をしたいか聞かれると「家でじっとしておきたい」とインドアな行動を希望。「日に焼けるのを最近ちょっと気にし出しました。日焼け止めを塗るようになりましたし、撮影中も日傘を差すようになった。だから夏は家が一番やなと思いました」と美白に気をつ