なにわ男子の高橋恭平が15日、都内で主演映画「山口くんはワルくない」（監督守屋健太郎）浴衣で大集合！夏の青春先取り舞台あいさつに出席した。ヤクザとうわさになるほどコワモテだが、実際は優しくてピュアなギャップ男子とヒロインのラブストーリー。公開から1週間。「座長で最年長という立場がこの現場が初めてだった。そういう意味でもいろんな人にこの作品がもっと届けば良いなと思いますし、僕のことを知らない方も作