国会議事堂政府は国が企業に代わって武器など防衛装備品の輸出窓口を担う「日本版ＦＭＳ（対外有償軍事援助）」制度導入の検討を始めている。小泉進次郎防衛相（衆院１１区）が「不断に検討を行っている」（１２日の閣議後会見）などと事実上認めた。年内をめどとする国家安全保障戦略などの安保３文書の改定の際に盛り込み、来年中の関連法の成立を目指すとみられる。与党の政調関係者によると、ＦＭＳの運用を担い、装備品輸