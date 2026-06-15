ボートレースとこなめのＧＩ「開設７３周年記念トコタンキング決定戦」は１５日、予選３日目が行われた。山崎郡（３６＝大阪）は２号艇の５Ｒ、６号艇に前づけ必至の赤岩善生がおり進入が注目の的になった。スタート展示は２コースを主張も本番は赤岩を入れて３カドに引く頭脳プレーに出た。「スタート遅れたと思いフルダッシュ。その分、伸びました」とまくりを決めて３勝目をゲットだ。「調整が芯を食えば、足は全体にいいレ