HOMINISオリジナル企画「花澤香菜をつくる6つのピース」。3つ目のテーマは「ラジオ」。長年、自身の冠番組『明治 presents 花澤香菜のひとりでできるかな？』を続けてきた花澤香菜だが、その一方で、いちリスナーとしてもラジオを深く愛してきた。radikoをきっかけにラジオを聴く習慣が一気に広がり、今では朝起きてから移動中、帰宅後まで、生活のそばには常にラジオがあるという。日々の出来事を話して気持ちを整理できる場所で