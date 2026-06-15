【伊404 華やかなれ、紅緒の舞Ver.】 2027年7月 発売予定 価格 通常版：27,500円 展示ケース付きスペシャル版：35,200円 海外のホビーメーカー「AniGame」は、フィギュア「伊404 華やかなれ、紅緒の舞Ver.」を2027年7月に発売する。価格は通常版が27,500円、展示ケース付きスペシャル版が35,200円。 本製品は、スマホゲー