XREALは6月15日、ASUSのゲーミングブランド「Republic of Gamers（以下ROG）」とコラボしたゲーミングARグラス「ROG XREAL R1」の予約販売を開始しました。240Hzのリフレッシュレートと0.01msの応答速度を実現し、滑らかで遅延の少ないゲームプレイを可能にするのが特徴。PCやゲーム機を接続できるコントローラードックを同梱します。広視野角で美しい大画面を表示するゲーミングARグラスソニー製Micro OLEDを搭載し、片眼あたり19