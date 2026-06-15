県は15日、長岡市内の高校でウェルシュ菌による食中毒が発生したと発表しました。学校内の食堂で食事した高校生50人が発症していますが、患者は全員快方に向かっているということです。県によりますと食中毒があったのは長岡市の帝京長岡高校にある運動部用の食堂です。12日午前10時30分頃、学校から長岡保健所へ「運動部の生徒複数人が6月12日早朝から下痢、腹痛、吐き気などの症状を呈しており、食中毒が疑われるため届け出る」