ことし9月に開幕するアジア大会愛知・名古屋で、陸上の代表内定＝村竹ラシッド選手らが名古屋市内で意気込みを語りました。 【選手一覧】アジア大会｢陸上｣日本代表の内定選手 桐生祥秀・久保凛・田中希実・北口榛花ら 15日午後、名古屋市内のホテルにアジア大会・陸上のチームジャパンの代表内定の選手たちが集結し、抱負を語りました。 （男子110ｍハードル 村竹ラシッド選手）「アジア大会では優勝とアジア記録更