私はケイコ。ボーナスの明細を確認し、老後や修繕費への備えができると安堵した矢先、娘のナゴミから電話がありました。坂道での危ない経験を盾に、20万円もする最新の電動自転車を「ボーナスで買ってほしい」とねだられ、絶句してしまいました。私たちの労働の対価を当然のようにあてにし、断れば「冷たい」と責める娘夫婦の甘えに、胸がざわつきます。夫に相談するも呆れ果てるばかり。せっかくの喜びも消え、私は重い気持ちで明