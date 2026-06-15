£±£´ÆüÌë¡¢Ãæ¶è¤Î¿À¼Ò¤Ç¤·¤áÆì¤¬Ç³¤¨¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê½÷¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Èï³²¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ ÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï£±£´Æü¸á¸å£·»þ¤´¤í¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¤·¤áÆì¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¾ì½ê¤ÏÃæ¶èÇòÅç¶å¸®Ä®¤ÎÄö¿À¼Ò¡£ ²Ð¤Ï¶î¤±¤Ä¤±¤¿¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤¹¤°¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¡¢¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿£µ£°Âå¤Î½÷¤ò·Ù»¡¤¬´ïÊªÂ»²õ¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ÃæÅÄ Áóµ­¼Ô¡Ö¤³¤Á¤éÇÒÅÂ¤ÎÎë½ï¤¬¹õ¤¯¾Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¶á¤Å¤¯¤È¾¯¤·¾Ç¤²½­¤¤